"Namur hier et aujourd'hui" : quand l'histoire locale se raconte sur Facebook Plans 3D, photographies et décryptage sont à découvrir sur le groupe Facebook « Namur hier et aujourd'hui ». Un voyage dans la ville d'antan. Ugo Arquin

À l'ère des réseaux sociaux, nombreux sont les groupes en ligne dédiés au folklore ou au patrimoine architectural et paysager de Namur. L'occasion pour chaque internaute de partager ou de commenter des clichés en lien avec un monument ou un établissement local. Et les centres d'intérêt sont vastes! Si certains contenus se penchent volontiers sur l'actualité namuroise, d'autres scrutent davantage le passé et les trésors insoupçonnés de la capitale wallonne. C'est le cas de la page Facebook "Namur hier et aujourd'hui" qui scrute l'évolution de l'architecture et de l'urbanisme à Namur. En près d'un...