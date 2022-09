Les agresseurs d’Ethan condamnés : "Il faut continuer à mener ce combat pour tous les autres"

Le couperet est tombé ce lundi matin pour trois des cinq agresseurs (Ndlr : les deux autres sont mineurs) d'Ethan, ce jeune homme alors âgé de de 15 ans passé à tabac pour avoir noué une relation avec une jeune belge d'origine tchétchène de son école, le 11 octobre 2021 à Namur. Les peines sont lourdes : 7, 8 et 10 ans de prison ferme. Avec une arrestation immédiate prononcée, compte tenu de la personnalité des prévenus, du taux des peines prononcées et du risque de fuite. "Je ne m'attendais pas à de telles peines", a déclaré le papa de la victime, Patrick Stilmant, à la sortie de la salle d'audience.

À la suite de l'agression dont son fils a été victime, ce dernier avait organisé une marche blanche contre la violence et l'insécurité. Près de 300 personnes y avaient pris le départ pour envoyer un message fort aux autorités. "Il fallait que la justice montre ses dents et elle l'a fait. J'espère que ce jugement fera réfléchir certains jeunes de Namur et que ça permettra de faire chuter ce nombre d'agressions qui restent impunies car elles continuent. Si l'histoire de mon fils est faite, il faut continuer à mener ce combat pour tous les autres."

Le 11 octobre 2021 à Namur, peu avant 16h, Ethan a été accosté à proximité de la gare de Namur par deux individus. Celui qui menait la danse, un Belge d’origine tchétchène, a insisté pour fouiller son téléphone. Ethan avait déjà été mis en garde une semaine auparavant.

Forcé à les suivre au parc Marie-Louise puis au pied de la Citadelle de Namur, Ethan s'est finalement retrouvé face à cinq personnes, pratiquant la boxe et le MMA, bien décidées à lui donner une leçon. "Tu seras l'exemple, dis aux autres que s'ils touchent à une Tchétchène, on leur fera la même chose ou pire", a notamment déclaré le principal auteur des faits alors que le passage à tabac arrivait à son terme. Ethan, après avoir été obligé de présenter des excuses à genoux, aurait reçu une cinquantaine de coups sur tout le corps, principalement au visage. Une scène épouvantable, qui a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, avant d'être effacée. Hospitalisé, Ethan ne parvenait plus à ouvrir la bouche ni les yeux, son visage était déformé par les coups reçus.

Un mobile en contradiction avec nos valeurs humanistes

Dans son jugement, le tribunal a notamment tenu compte de la gravité des faits, les prévenus s’étant acharnés durant une heure sur un ado de 15 ans qui a eu le visage "explosé" et du mobile de l’agression, à savoir le non-respect de valeurs en contradiction avec les valeurs humanistes du pays dans lequel ils vivent et dont ils ont la nationalité. Le tribunal a aussi pris en compte le fait que les prévenus pratiquent les arts martiaux, qu’ils ont filmé la scène pour en faire un exemple, de leur peu de remise en question et de l’émoi et du sentiment d’insécurité que cette agression a provoqué.

Les avocats de la défense ont tous évoqué la possibilité d'aller en appel. "Ce jugement a été influencé par un climat émotionnel admissible et compréhensible, mais qui va néanmoins trop loin", a réagi le conseil du principal prévenu, Me Sinne, à l'issue du prononcé.