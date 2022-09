Namur: les échasseuses sont prêtes à écrire l’histoire

Certaines n’ont qu’une dizaine d’années, d’autres la vingtaine, la trentaine. Ces enfants, adolescentes et adultes ont les yeux qui pétillent à la table de l’ASBL Les Echasseurs. Elles sont toutes réunies samedi matin pour montrer à quel point elles sont fières de prendre part à la première joute féminine de l’histoire. Et elles en ont dans le ventre. "Vous verrez, les plus jeunes ont des ressources et n’ont pas peur d’aller au contact, sourit Frédéric Gilon, vice-président de l’ASBL. Si elles ont répondu à l’appel des échasseurs, c’est parce qu’elles ont toujours rêvé de prendre part à une joute. "Dès que j’ai pris connaissance de l’invitation à prendre part au combat, j’ai directement posé ma candidature, sourit Alice Gobiet, 35 ans. C’est une histoire de famille avec mon frère et mon père qui participent aux joutes. J’étais la première à débarquer aux entraînements."

Son sentiment, à moins d’une quinzaine de jours du grand rendez-vous, c’est avant tout la fierté. "Il y a aussi un côté excitant car nous sommes sur un pied d’égalité avec les échasseurs. Nous partageons les mêmes échasses et vivons les mêmes combats. Nous partageons même les entraînements avec les garçons. Ils nous apprennent tous leurs petits trucs."

La différence d’âge, pour Alice, c’est une force dans le groupe. Il y a une excellente cohésion. "Il y a beaucoup de respect, de bienveillance. Nous n’allons pas foncer comme une brute sur une la plus jeune.Sinon, je peux vous dire que ça tape (rires). Nous ne retenons pas nos coups!"

Le rendez-vous est fixé le dimanche 17 septembre, juste avant l’échasse d’or. Elles sont en tout cas impatientes d’en découdre, impatientes de soulever, pour la première fois de l’histoire des échasseurs, l’échasse de diamant.

Patrick Dessambre ne sera plus le président des échasseurs

Patrick Dessambre vivra, le 18 septembre prochain, sa dernière échasse d'or en tant que président de l'ASBL des échasseurs de Namur.Son départ de la présidence de l'ASBL était dans l'air: samedi, Patrick Dessambre a profité de la présentation de l'échasse de diamant du 17 septembre pour indiquer qu'il passera le flambeau après les Fêtes de Wallonie."Mais ce n'est pas pour autant que la boucle est bouclée,sourit le président.Cette fonction, dans notre groupe, elle n'a jamais été primordiale."

Ce que souhaite Patrick Dessambre, c'est de donner la chance aux plus jeunes de s'exprimer."J'ai 60 ans et 48 ans de pratique. Je pense qu'il faut, à un moment, laisser sa place à de supers jeunes qui auront pour objectif de continuer la dynamique des échasseurs. L'important, c'est que la joute à Namur, elle ne s'arrête jamais."

Ce n'est évidemment pas pour autant qu'il se retire totalement de l'organisation au sein de l'ASBL. Les échasseurs, c'est sa famille, sa vie."Je continuerai à donner un coup de main évidemment. Ma motivation reste la même!"Dans deux semaines, il s'agira, aussi, de sa dernière participation à échasse d'or."Je passe la main. Mais je continuerai à m'entraîner, à participer aux sorties. Je ne m'inquiète vraiment pas pour ma succession. J'ai deux générations qui me suivent avec mes enfants et mes petits-fils qui portent déjà un intérêt certain aux échasseurs."

Trois objectifs

C'est donc Frédéric Gilon, actuel vice-président, qui endossera prochainement ce rôle. Une succession qui coule de source."Ce qu'il a apporté durant sa présidence est énorme.Il a façonné, créé l'histoire des échasseurs.La preuve encore avec la création des joutes féminines."

Frédéric Gilon s'est déjà fixé des objectifs pour les prochaines années."Avec toute l'équipe, nous aimerions que les filles soient de plus en plus nombreuses, qu'elles développent tout leur potentiel. Cette joute doit devenir, sur le long terme, un rendez-vous qui rentre dans les mœurs."Un autre élément primordial pour le futur président, c'est la transmission."Depuis 2016, nous formons des ambassadeurs pour parler de notre folklore dans les écoles. Nous incitons les plus jeunes à monter sur les échasses, à découvrir et de s'accrocher à l'ADN namurois."Enfin, Frédéric Gilon met un point d'honneur à assurer la visibilité internationale des échasseurs."Par le patrimoine que nous représentons, nous sommes souvent invités à l'étranger: Chine, Seychelles, Mexique. C'est une chance inouïe. Les échasseurs, et désormais échasseuses, doivent être présents sur la scène internationale. C'est primordial."