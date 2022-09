Accueil Régions Namur Saint-Germain: trois blessés dont un sérieux Samedi peu avant 11h30, un accident a fait trois blessés dont un sérieux sur l’E411 en direction de Namur peu avant la sortie Saint-Germain. Une Citroën immatriculée aux Pays-Bas, occupée par un couple de quinquagénaires accompagné d’un jeune de 20 ans, circulait en direction de Daussoulx lorsque, suite à une averse intense et subite, le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule. Le véhicule a fait une solide embardée dans le talus bordant l’autoroute puis, après un tonneau, s’est arrêté contre un panneau routier. S.G. ©EDA

Les pompiers de la zone NAGE des postes de Gembloux et Eghezée, dirigés par le capitaine Olivier Gilson et l’adjudant Jérôme Thunis, se sont rendus sur les lieux avec une autopompe, une citerne, un véhicule de balisage et une ambulance. Deux ambulances de Wavre et le SMUR d’Ottignies les ont rejoints. Coincé dans le véhicule, le passager arrière a dû être désincarcéré et était plus sérieusement touché. Les trois blessés ont été conduits en milieu hospitalier tandis qu’une équipe de la WPR de Daussoulx dressait les constatations. La bande de droite a été fermée durant l’intervention ce qui a causé quelques files. C’est le dépanneur MD de Namur qui a enlevé l’épave accidentée.