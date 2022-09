Sursis partiel pour plusieurs vols commis à Namur

Un homme né en 1996 poursuivi pour plusieurs vols commis à Namur en début d’année a écopé ce lundi matin de trente mois avec sursis probatoire pour la moitié de la peine.

Le 7 février 2022, il a dérobé deux vélos pliables. Vers 4h du matin, il s’est rendu devant un magasin de nuit de Jambes et en a fracturé la porte afin de dérober du tabac, de l’alcool et des cigarettes. L’homme a ensuite pris la fuite en voiture avant de l’abandonner suite à un accident. Ce véhicule Citroën C4 avait été volé à Namur le 31 janvier 2022. L’homme a alors pris la fuite, avant de pénétrer dans une maison, de dérober un sac contenant un téléphone et des clés de voiture et de voler une Volkswagen Golf. Celle-ci a été retrouvée chez lui quelques heures plus tard.

Le prévenu était en aveux des faits, à l’exception du vol de la Citroën C4 qui lui avait été confiée, selon lui, par une connaissance de Charleroi.