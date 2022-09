Une séparation houleuse

"Dans une séparation, on est deux." Voilà comment résumer la plaidoirie de la défense dans cette affaire de violences conjugales, qui comprend également un volet "harcèlement et menaces", datant de 2015 à 2017.

Le prévenu aurait porté des coups à sa compagne, en mai et juin 2015 à Assesse. Ceux-ci sont objectivés dans le dossier par un certificat médical et une incapacité de travail. L'auteur présumé les conteste. "Nous étions en période de séparation houleuse. Madame a voulu me faire passer pour un époux et papa violent pour tenter de faire accélérer les choses sur le plan judiciaire", dit-il.

Les faits de harcèlement et de menaces qui lui sont reprochés remontent, eux, après le divorce. On parle notamment de nombreux appels téléphoniques parfois au milieu de la nuit. Le principal intéressé les conteste, à l'instar des menaces dirigées vers le nouveau compagnon. "On a 305 échanges de sms. Par cinq fois, elle demande qu'il ne l'appelle plus. Il ne réagit pas. C'est elle qui le relance", dit la défense.

La partie civile indique qu'il a fallu attendre leur constitution pour que cela cesse. "Madame s'est sentie abandonnée par la zone de police des Arches. Monsieur y a effectué un stage et n'y a conservé que des amis", dit son avocat.

Seul fait "reconnu" : une fessée à son fils. "Il avait dépassé mes limites. Je l'ai saisi par le bras et mis une fessée." Pour l'avocat de la maman, c'est une infraction pénale. Pour la défense, c'était éducatif. La déclarer établie engendrerait de nombreuses dérives. L'acquittement général est demandé.

Vu l’ancienneté des faits, le parquet de Namur demande une suspension simple. Jugement le 3 octobre.