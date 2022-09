Namur : Christine Halut, nouvelle échevine de l’Education, de la Participation, de la Petite enfance et du Volontariat

Les membres de l’assemblée générale de la locale Ecolo Namur ont ainsi désigné leur nouvelle échevine parmi les conseiller·ères du parti, et c’est Christine Halut qui a été élue. Christine Halut, nouvelle échevine de l’Education, de la Participation, de la Petite enfance et du Volontariat, jusqu’à la fin de la mandature 2018-2024 Ce mardi soir, en début de séance du Conseil communal, la nouvelle échevine prêtera serment devant le Bourgmestre et l’ensemble des élu·es namurois·es. Médecin pédiatre au CHRSM (Centre hospitalier régional Sambre et Meuse), c’est en tant que candidate d’ouverture en 2018 que Christine Halut a démarré son engagement politique pour Ecolo.

En tant que pédiatre, Christine Halut a fait le choix de consacrer sa carrière aux enfants au sein d’un hôpital public et a orienté son action vers les enfants de milieu précarisé. Très impliquée dans son travail qui exige une énorme disponibilité, la nouvelle échevine se dit prête à relever le défi avec enthousiasme et beaucoup d’énergie. « Le stress et la pression font partie de mon quotidien ; je sais y faire face. Et je sais aussi mener et piloter des projets malgré ma charge de travail importante. Les enjeux scolaires de mes ‘petits’ patients fait également partie de mon quotidien. Ma participation à de nombreux organes stratégiques régionaux et fédéraux dans le domaine de l’enfance m’ont fait connaître les enjeux de l’Enseignement fondamental. », commente la nouvelle échevine.

« C’est, tout d’abord, dans un esprit de continuité qu’il me semble important d’assumer cette responsabilité. Ensemble, nous poursuivrons tous les projets qui ont été impulsés, notamment sur l’alimentation saine et durable, l’accueil et le bien-être des enfants, l’attention particulière au temps extrascolaire. Nous amplifierons les budgets participatifs et la co-construction citoyenne : un réel fleuron de l’échevinat vert. », conclut Christine Halut.