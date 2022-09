Une voiture sur le toit à Dinant

Un accident de la route s’est produit ce mardi en milieu de matinée, rue des Rivages, à Dinant. En voulant éviter un camion, le conducteur d’une voiture a donné un coup de volant et a percuté deux véhicules en stationnement. Il a fini sa course sur le toit. Une autopompe, un SMUR et une ambulance ont été dépêchés sur place. Légèrement commotionnée, la victime a été emmenée à l’hôpital. La rue des Rivages a été fermée à la circulation le temps de l’intervention.