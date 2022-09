Viroinval : une "baffe" qui risque de coûter très cher

Un simple coup peut parfois avoir des conséquences dramatiques. Dans cette affaire, le pronostic vital n'était pas engagé. Néanmoins, la vie de la victime a changé après la "baffe" qu'il a reçue le 11 février 2020, à la sortie d'un bistrot de Viroinval. "Il se trouvait dans sa voiture lorsque le prévenu est venu l'agresser gratuitement. Il l'a même sorti de l'habitacle", explique la partie civile. Le prévenu reconnaît le coup mais nie avoir sorti la victime de sa voiture. "C'est lui qui m'a appelé. Il en est sorti lui-même et on a fait un tête contre tête. Il a ensuite proféré des insultes racistes."

À la suite du coup reçu, la victime a chuté. Résultat : une double fracture de la malléole. "Depuis, il a des difficultés à se déplacer et ressent encore des douleurs", poursuit la partie civile qui réclame une somme provisionnelle de 30.000€. "À cause de cette fracture, divers aménagements ont dû être réalisés chez lui. Il a fallu en faire dans sa salle de bains, installer un monte-escaliers ou encore un vidéophone pour prévenir les services qui interviennent chez lui tellement il marche lentement. Il était éducateur spécialisé et par ailleurs président d'une société de Gilles. Aujourd'hui, il ne fait plus rien et est replié sur lui-même."

Pour le ministère public, une peine de travail serait une réponse pénale adéquate. Avis partagé par la défense. Jugement le 4 octobre.