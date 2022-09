45e édition d'Antica, du 19 au 27 novembre, à Namur

Antica Namur est de retour pour sa 45e édition, du 19 au 27 novembre 2022. Près de 115 exposants belges et étrangers y attirerons plus de 25.000 visiteurs en 10 jours.

Comme chaque année depuis 45 ans, Antica Namur revient en novembre. Les points forts de cette foire sont restent les arts décoratifs du 18e & 19e, le XXe (surtout le tableau moderne et contemporain), le bijou mais également, le meuble sous toutes ses formes, de la haute époque à la modernité. L’art belge reste toujours lui aussi très présent à Namur.

Cette année, les organisateurs donnent un coup d’accélérateur au rajeunissement de la foire en développant sa digitalisation. Parmi les nouveautés : des parcours thématiques digitaux seront proposés aux visiteurs afin d’orienter leur visite en fonction de leurs affinités ou de la pimenter au fil d’un parcours pointant des pièces remarquables.

Les organisateurs ajoutent : "Quelques galeries representeront les tendances sixties-eighties portées par un intérêt de plus en plus fort de la part des jeunes collectionneurs. Fascinés par la culture musicale et cinématographique mais aussi artistique de la fin du XXe siècle, ces derniers sont en quête de luminaires excentriques, de mobilier de designers iconiques de ces décennies et d'œuvres d'art accessibles, incarnant l'extravagance chic et haute en couleurs des années 60-80 qui marquèrent une rupture radicale avec les décennies précédentes."

Du samedi 19 au dimanche 27 novembre 2022. Du lundi au vendredi de 13h à 19h. Les week-ends de 11h à 19h. Namur Expo, 2, avenue Sergent Vrithoff, 5000 Namur

www.antica.be

antica@fairtime.be

+32 81 32 19 28