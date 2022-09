Escroquerie à la cryptomonnaie : le prévenu assistera à son procès en visioconférence

Le tribunal correctionnel de Namur a décidé mercredi que Ghislain E, poursuivi pour faux, usage de faux et escroquerie, privé de son passeport à l'ïle Maurice, pourrait assister à son procès et être entendu en visioconférence le 19 octobre prochain.

Un débat s’était tenu le 29 juin dernier devant le tribunal correctionnel de Namur quant au fait de savoir si le prévenu, dans l'impossibilité d'être physiquement présent, pouvait participer à son procès par visioconférence, aucune jurisprudence n’existant en Belgique à ce sujet. Si la jurisprudence belge comporte des cas dans le cadre desquels la justice demande à faire entendre un prévenu par visioconférence, le fait que celui-ci demande à comparaître volontairement de cette façon se heurte à un vide juridique.

Dans sa décision, la juge Cadelli a décidé "d'accueillir sans réserve" la demande du prévenu d'être interrogé et de suivre les débats. "L'objectif poursuivi est légitime et va dans le sens du respect des droits de la défense". La juge estime que procéder de la sorte ne dénature en rien la procédure pénale et participe à la manifestation de la vérité, les moyens informatiques et la digitalisation étant dans le cas présent des outils au service de la justice.

Le prévenu a fondé la société QI en octobre 2017, avec l'aide de son épouse, qui possédait un diplôme de gestion nécessaire au lancement de l'entreprise. Il promettait à ses investisseurs des rendements compris entre 50 et 80% dans les 6 mois, sans prise de risque, se vantant d'avoir lui-même profité de rendements de près de 1.000%, preuves à l'appui. Les 27 parties civiles ont investi près de 3.970.000 euros via 45 contrats, des montants qui n'ont pas été restitués intégralement. Les rendements n'ont pas été versés.

Le parquet de Namur avait requis le 18 mai dernier une peine de 2 ans de prison assortie d'un sursis probatoire, une amende de 1.000 euros et une interdiction professionnelle de 5 ans à l'encontre de Ghislain E, poursuivi pour faux, usage de faux et escroquerie.