La Ville de Namur achète 10 ha de terres agricoles pour favoriser le circuit-court durable

Cette surface agricole doit accroître l'autonomie alimentaire du territoire, soutenir les petits producteurs, favoriser la biodiversité et lutter contre les inondations. Selon l'échevine de la Transition écologique, Charlotte Mouget, les trois parcelles acquises, propriétés de la Société wallonne du logement, étaient dominées par une activité agricole conventionnelle, propice à l'érosion des sols et aux inondations par ruissellements.

"L'ASBL Terre-en-vue va nous aider à baliser le projet mais nous voulons y développer une production locale de fruits et légumes, créer de l'éco-pâturage et y implanter un verger", a expliqué l'échevine. La Ville veut sécuriser l'accès aux terres pour les petits producteurs mais aussi augmenter la part du circuit-court durable. "Une partie de la production pourrait partir dans la cuisine du CPAS et profiter aux écoles de la commune", a-t-elle précisé.

La Ville créera également une niche écologique en favorisant la biodiversité. L'aménagement et l'exploitation des parcelles doivent limiter les inondations par ruissellements.