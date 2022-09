Le marché de Namur à nouveau à l’honneur

Ce 10 septembre à 11h, le marché de Namur verra renaître une tradition oubliée depuis 13 ans: le marché du Bia bouquet et la remise d'un Prix honorifique à une ou un ambulant.

Concrètement trois ambulants ont été sélectionnés par la Ville de Namur. Les critères de sélection étaient par exemple la régularité, l'implication ou encore l'ancienneté. Trois noms sont ressortis de cette sélection: Mme Suenaert, vendeuse de vêtements installée rue Fer, Mr Caci représentant de produits italiens et Mme Legrand, charcuterie-fromagerie , installés tous les deux rue de Bruxelles. Les nommés à ce prix ont été avertis ce samedi 4 septembre par une représentante du Comité central des Wallonie et par l'Échevine Stéphanie Scailquin.



La cérémonie de remise de prix aura lieu le samedi 10 septembre, elle se déroulera via un cortège et une fanfare. La récompense prend la forme d'une sculpture symbolique du "Roi du marché " réalisée par le namurois Roger Dussenne qui est transmise à l'ambulant lauréat d'année en année.

"Cette initiative ne peut avoir lieu sans les souvenirs et la dynamique portée par les représentants des ambulants. Une tradition que Ville de Namur et les Fêtes de Wallonie ont eu plaisir à réinstaurer." explique Stéphanie Scailquin, l'Echevine de l’Attractivité urbaine.