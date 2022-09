Namur: ouverture de la première antenne SOS Viol en Wallonie

Depuis 1970, l'ASBL SOS Viol, basée à Bruxelles, vient en aide et apporte un soutien psychologique aux personnes concernées par les violences sexuelles. En 2021, il est ressorti que 48% des appels de sa ligne d'écoute provenaient de Wallonie, si bien que la ministre wallonne des Droits des femmes, Christie Morreale, a décidé d'ouvrir une antenne à Namur.

La ministre Morreale a annoncé mardi que 90.000 euros avaient été dégagés pour financer un nouveau service d'accueil des victimes de violences sexuelles. Celui-ci sera implanté dans les locaux du centre de planning familial de Namur (7, rue de La Tour). Il s'agit de la première antenne SOS Viol en Wallonie.

"D'après l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (Iweps), 18 viols par jour sont commis en Wallonie", a expliqué l'élue socialiste. "Seuls 4,5% des femmes déposent plainte. Le viol reste toujours un sujet tabou. La honte, la culpabilité, la peur mais aussi la méconnaissance des services d'accompagnement des victimes sont les principales raisons qui les empêchent de demander de l'aide. Il était donc essentiel pour moi d'ouvrir un dispositif de soutien pour encourager les victimes à signaler davantage les violences qu'elles subissent mais aussi les aider à se reconstruire après ce traumatisme", a-t-elle ajouté.

Cette première structure wallonne offrira un accompagnement psychologique, social et juridique spécifique et de proximité pour les victimes de violences sexuelles. Elle articulera son travail avec les différents acteurs de terrain et les Centres de Prévention des Violences Sexuelles (CPVS) qui assurent l'accueil d'urgence des victimes. SOS Viol effectue, lui, plutôt un travail sur le long terme.

La ligne d'écoute téléphonique gratuite (0800/98.100 ) est joignable du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00. Un service de "tchat" en ligne est également disponible. Plus d'informations sur le site https://www.sosviol.be