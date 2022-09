Une dame condamnée pour avoir porté trois coups de couteau à l'homme qui l'hébergeait à Walcourt

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné, mercredi, une dame née en 1977 poursuivie pour avoir porté trois coups de couteau à l’homme qui l’hébergeait, le 14 décembre 2018 à Walcourt, à deux ans de prison avec sursis probatoire. La victime, poursuivie pour avoir menacé cette dame avec un fusil de chasse, a bénéficié de la suspension simple du prononcé.

L'homme a reçu des coups de couteau au niveau de la nuque, d'une clavicule et du trapèze gauche. "Il lui était déjà arrivé de me mettre un fusil chargé sur la tempe lorsqu'il était trop alcoolisé. Ce jour-là, je l'ai suivi dans sa chambre car je savais qu'il allait chercher son arme. Il avait son fusil en main et était en train de le charger lorsque j'ai pris le couteau papillon qui se trouvait sur sa table de nuit", expliquait la prévenue qui était aussi poursuivie pour avoir porté des coups à une amie de sa mère née en 1952.

La victime des coups de couteau contestait quant à elle les menaces avec arme mais elle n’a pas été suivie par le tribunal.