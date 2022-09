Une dame harcelée par son ex-mari à Walcourt

Une habitante de Walcourt a profité du départ de son mari en Corse, en 2018, pour prendre la poudre d'escampette. Elle n'est pas allée bien loin puisqu'elle a élu domicile dans une habitation de la même rue. "Le nœud du problème est là. Elle aurait peut-être dû faire un autre choix", indique le parquet de Namur.

"Pendant un an, on se côtoyait encore sans souci. La relation était même plus qu'amicale. Tout a changé lorsqu'elle a rencontré quelqu'un", précise l'ex-mari, aujourd'hui poursuivi pour des faits de harcèlement commis entre 2019 et 2020.

On parle de centaines d'appels téléphoniques et de messages envoyés. L'homme se présentait aussi fréquemment chez son ex-femme pour tambouriner à la porte. Allant jusqu'à briser un carreau. "Je voulais des nouvelles de mes enfants, elle ne me répondait plus et appelait la police", poursuit-il. Le prévenu la suivait également sur la route et à même une fois tenté de la bloquer. Une quarantaine d'appels téléphoniques ont également été passés entre 21h et 6h au nouveau compagnon.

"Quel était l'intérêt de l'appeler lui si c'était pour avoir des nouvelles de ses enfants ?", questionne la partie civile qui précise que les faits ont continué jusqu'au moins juillet 2021.

Cette situation a plongé le prévenu dans une profonde dépression, explique la défense. A laquelle s’ajoutait une consommation d’alcool.

Le parquet de Namur demande une peine de probation autonome. Jugement le 5 octobre.