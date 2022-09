Cerfontaine : un coup de poing à sa compagne car il était énervé

Condamné par défaut en juin 2018 à un an de prison pour des faits de coups et blessures et menaces commis à Cerfontaine le 29 octobre 2016, le prévenu a fait opposition à ce jugement ce jeudi matin. Une opposition tardive car il vient tout juste d'apprendre sa condamnation. "Pendant trois ans, j'ai été sdf", explique-t-il.

Le jour des faits, alors qu'il se trouvait dans sa voiture avec sa compagne, il n'a pas hésité à lui mettre un coup de poing au visage et à la menacer en mimant un geste d'égorgement "Elle ne voulait pas que je vois mes enfants, ça m'a énervé", a expliqué le prévenu lors de l'audience.

Les faits ont été filmés par une caméra de surveillance d’une station-service et vus par une troisième personne présente dans la voiture.

Le parquet de Namur demande la confirmation du premier jugement tandis que la défense plaide une peine de travail. Jugement le 13 octobre.