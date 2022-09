Coups sur un médecin : 5 ans avec sursis

Le 16 octobre 2019 à Corroy-le-Château, le prévenu, qui avait consommé de l’alcool en plus de ses antidépresseurs, a lancé un vase à une médecin qui s’était rendu chez lui suite à un appel de détresse. Il lui a ensuite donné un coup en plein visage, qui a entraîné une chute et une importante blessure à la tête.

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé jeudi une peine de 5 ans assortie d'un sursis probatoire de 5 ans pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée à l’encontre d’un prévenu qui faisait opposition à une condamnation pour coups et blessures ayant entraîné une incapacité de plus de 4 mois,vol, dégradations, outrage et de rébellion.

Le 16 octobre 2019 à Corroy-le-Château, le prévenu, qui avait consommé de l’alcool en plus de ses antidépresseurs, a lancé un vase à une médecin qui s’était rendu chez lui suite à un appel de détresse. Il lui a ensuite donné un coup en plein visage, qui a entraîné une chute et une importante blessure à la tête. Le prévenu a également volé le carnet de prescription de la victime avant de prendre la fuite. La victime, qui se trouvait en état de choc, a subi une incapacité de travail de plus de 4 mois suite à cette scène.

Le 3 janvier 2020, il avait commis des dégradations dans un refuge pour animaux et avait porté des coups à un employé. Auparavant, le 31 août 2019, il avait insulté des agents de police lors d’un contrôle routier, avant de porter un coup de tête au visage de l’un d’eux et de donner des coups de pied à un autre.