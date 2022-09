De nouvelles toitures pour les aires multisports des Balances et de l'Hastedon

– Après l’aire multisports du Petit-Ry, ce sera au tour de celles installées aux Balances et à l’Hastedon de bénéficier d’une nouvelle toiture renforcée et d’un nouvel éclairage. Un dossier mené par le Bureau d’Etudes des Bâtiments (BEB), en collaboration avec le Service de la Jeunesse.

Le Programme d’Investissement de la politique intégrée de la Ville (PIV) permet, une nouvelle fois, de poursuivre des dossiers sportifs sur lesquels le Service du Bureau d’Etudes des Bâtiments (BEB) et le Service de la Jeunesse ont déjà investi beaucoup de temps. Ici, nous parlons du remplacement des toitures et de l’éclairage des aires multisports des Balances et d’Hastedon. La vie de quartier est très importante aux yeux de Tanguy Auspert, Echevin du Patrimoine, et de Charlotte Bazelaire, Echevine de la Jeunesse. Des projets qui représentent, à eux deux, un investissement estimé à 161.232 euros TVAC. En effet, ces aires regroupent jeunes et moins jeunes autour de sports de ballons, la plupart du temps. Et malheureusement, entre la météo et la volonté de dégradation de certains, les toitures présentent les stigmates du temps.

Mais ce n’est pas tout. Car rénover la toiture va également permettre de procéder au remplacement de l’éclairage par des ampoules LED. L’aspect le plus important de cette rénovation est de rendre les toitures beaucoup plus résistantes au vandalisme et aux intempéries. C’est pourquoi, il est demandé aux entreprises, qui remporteront le marché public, d’utiliser des plaques ondulées en polycarbonate, la même matière que les casques de moto.

Le lot 1 (20 jours ouvrables de travaux) consiste en le remplacement des toitures qui implique le démontage et l’évacuation de la couverture existante, les fournitures, les transports, le montage et la mise en place des éléments de la nouvelle toiture. Le lot 2 (5 jours ouvrables de travaux) implique le remplacement des éclairages des deux aires comprend : le démontage et l’évacuation des appareils d’éclairage existants, les fournitures, les transports, le montage et la mise en place des LEDS, le raccordement des appareils aux alimentations et évacuations en attente, les essais et réglages.

Les deux couvertures représentent chacune 655m² de plaques à remplacer ! La suite ? On peut espérer une publication du marché en septembre, une ouverture des offres vers la fin octobre, une attribution des travaux en décembre… Le tout pour un début des chantiers escompté au printemps 2023.