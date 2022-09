Des plantations de cannabis mises sur pied à Fosses-la-Ville et Anderlecht, un actif illicite de 638.000 euros

Fin août, 3 prévenus suspectés d'avoir mis sur pied des cultures de plants de cannabis en association, de vol d’électricité au préjudice d’Ores et de destruction d’infrastructures de transport d’électricité étaient concernés par un dossier abordé devant le tribunal correctionnel de Namur.

Des plantations de cannabis ont été mises sur pied à Fosses-la-Ville et à Anderlecht. Entre le 2 septembre 2020 et le 12 septembre 2021, pour la première, qui accueillait 400 plants et entre le 10 août 2020 et le 10 novembre 2020, pour la seconde, qui en accueillait 300. Soit un actif illicite de près de 638.000 euros.

Celui qui est présenté comme le dirigeant de l’association de malfaiteurs était par ailleurs le propriétaire d’un entrepôt de Bouffioulx dans lequel une autre culture de cannabis a été découverte. Il affirme n’avoir aucun lien avec les plantations de Fosses-la-Ville et d’Anderlecht. Et ce, même s’il a été pris en photo dans l’entrepôt de Fosses, que son véhicule a été retrouvé à Anderlecht et qu’il a été localisé sur place à plusieurs reprises via son téléphone.

Le dirigeant de l'association est condamné à une peine de prison de 40 mois et à 2000 euros d'amende, assortis d'un sursis de 5 ans pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée. Son complice écope d'une peine de 2 ans et d'une amende de 1000 euros, assorties d'un sursis probatoire de 3 ans pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée. Le prévenu faisant défaut est condamné à 15 mois de prison et à 1000 euros d'amende.