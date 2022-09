Il avait transporté 55 kilos de cannabis : 40 mois avec sursis

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé jeudi une peine de prison de 40 mois assortie d'un sursis de 3 ans à l’encontre d’un prévenu accusé d’avoir transporté du cannabis.

Le 3 février dernier, ce citoyen français a été interpellé sur la E411 en province de Namur alors qu’il roulait, GSM en main. En contrôlant son véhicule, les policiers ont découvert à la place de la roue de secours une cache contenant 55 kilos de cannabis. Les caméras ANPR ont révélé que le prévenu a transité à 13 reprises ces derniers mois par la Belgique. Il a reconnu un second transport de cannabis, réalisé le 11 janvier 2022, et concernait 5 kilos de drogue.

Questionné par le tribunal, le prévenu affirmait qu’il achetait sa consommation personnelle, lorsqu’on lui a proposé de transporter de la drogue, entre la France et les Pays-Bas. L’intéressé confiait qu’on venait de lui diagnostiquer le VIH et un cancer. Père de 3 enfants en bas âge, il était confronté à des difficultés financières et a accepté l’offre, qui devait lui rapporter plusieurs milliers d’euros. Il n’a cependant pas révélé le nom de son commanditaire, par peur de représailles.