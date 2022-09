Une personne mortellement percutée par un train à Andenne

Le parquet de Namur a annoncé jeudi matin qu'une personne avait été percutée mortellement par un train dans la nuit de mercredi à jeudi, à Andenne. Il a également ajouté que les circonstances du drame étaient encore inconnues et que le corps était en cours d'identification. Ce sont des agents d'Infrabel qui procédaient à des travaux sur la ligne 125 (Namur-Andenne) qui ont découvert le corps peu avant 0h30 à hauteur de Sclaigneaux, a expliqué la porte-parole d'Infrabel Jessica Nibelle. Le trafic a été interrompu entre 5h et 7h. Pas moins de 17 trains ont été supprimés mais un service de bus entre Namur et Andenne a été mis en place par la SNCB, a encore précisé la porte-parole.