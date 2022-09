Vente de cannabis à Namur : 2 ans avec sursis

Benoit (prénom d’emprunt), était accusé d’avoir vendu du cannabis à Namur entre le 31 décembre 2019 et le 20 avril 2022, jour de son interpellation rue Godefroid à Namur, avec 15 grammes de résine de cannabis conditionnés dans 12 pacsons et 210 euros. Questionné par le tribunal, il affirmait mi-juillet qu’il consommait et dépannait à l’occasion des amis, mais niait la prévention de vente de cannabis. Les enquêteurs ont pourtant retrouvé des coordonnées de clients dans son téléphone et une photo sur laquelle il tient une pilule d’ecstasy en main.

Le parquet de Namur réclamait à son encontre une peine de 30 mois de prison et 1000 euros d’amende. Le prévenu se trouve en état de récidive légale.

Ce jeudi, une peine de prison de 2 ans et une amende de 1000 euros ont été prononcées à son encontre, assorties d'un sursis de 3 ans.