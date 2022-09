6 arrestations dans le cadre d'un trafic de stupéfiants à Namur

L’enquête judiciaire menée par le Service Enquêtes & Recherches de la Zone de Police Namur Capitale a conduit ce jeudi 08/09 à une opération de perquisitions et d’arrestations. Jeudi matin, 4 perquisitions simultanées ont été menées sur le territoire de la commune de Namur. Lors de ces perquisitions, les policiers ont procédé à la saisie de plus de 70.000€ en billets, la saisie de 550 grammes de cocaïne, l’arrestation de 6 personnes. L’opération a été menée avec la participation de plusieurs services de la Zone de Police : le Groupe Interventions Spéciales, les services Police Secours-Intervention, Circulation, Proximité, Gestion de l’information policière et la Direction de l’information et des opérations. Des services policiers extérieurs ont également apporté leur appui à cette enquête et cette opération : la Police judiciaire fédérale de Namur, le Service appui canin de la Police fédérale et les Unités d’assistance spécialisées (UAS) des Zones de Police de Mons et Châtelet.

Présentées à un Juge d’instruction, 4 personnes ont été placées sous mandat d’arrêt. A ce stade de l’enquête, de nombreux clients ont déjà été recensés et les éléments d’information recueillis démontrent que le trafic quotidien auprès de clients réguliers à Namur était conséquent. Les suites d’enquête devront déterminer l’ampleur exacte du trafic ainsi que ses ramifications.