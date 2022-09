La Province de Namur veut la neutralité carbone en 2030

Trois chantiers concernant des bâtiments scolaires provinciaux retenus dans le cadre du plan de relance et de résilience (PRR) européen et qui s'inscrivent dans cet volonté de neutralité carbone vont démarrer.

La pose de la première pierre du nouveau bâtiment qui accueillera le bachelier en agronomie de la Haute Ecole de la Province de Namur et la présence du ministre des Infrastructures et des Bâtiments scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles Frédéric Daerden étaient aussi l’occasion pour les autorités provinciales namuroises d’évoquer les trois projets provinciaux (sur cinq) retenus dans le cadre du plan de relance et de résilience (PRR) européen.

Le premier des trois dossiers concerne l’EPASC (Ecole provinciale d’agronomie et des sciences de Ciney) de Ciney et plus précisément la plus vieille partie de l’ancienne ferme qui accueille des labos et le pôle administratif. Montant des travaux TVAC : 2.492.908 € dont 1.690.000€ subsidiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le second dossier concerne l’École hôtelière provinciale de Namur pour un montant de 5.290.019 € dont 3.500.000 € de subsides avec la démolition et la reconstruction d’un bâtiment situé à l’arrière de l’école. Enfin, le dernier projet concerne l’HEPN sur le site du campus du Collège St-Aubain avec là aussi une démolition-reconstruction d’un bâtiment pour un montant de 17.431.117 € dont 11.000.000 € de subsides.

Tous ces grands chantiers devront être réceptionnés provisoirement pour juin 2026. Ils font partie de l’objectif de neutralité carbone auquel la Province souhaite aboutir en 2030.

Le ministre Frédéric Daerden a profité de sa présence à Ciney ce vendredi matin pour rappeler aux autorités provinciales namuroises que les deux dossiers non retenus en juin dernier pouvaient encore aboutir prochainement. Dans un conclave budgétaire de 2021, la Fédération Wallonie-Bruxelles a dégagé un budget d’1.000.000€ (1.500.000€ avec l’effet de levier) pour financer des projets portant sur le climat, l’économie d’énergie et l’évolution pédagogique. Les modalités de l’appel à projet sont attendues pour la fin d’année. Viendra ensuite la phase de sélection avec une réalisation des travaux dans les dix prochaines années.