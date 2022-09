Namur : Une bousculade qui se termine par 3 coups de couteau au thorax

La cour d’appel de Liège a entamé l’examen d’un dossier à charge d’Ulrich, Vital, Brian et Domician, de très jeunes hommes impliqués dans une bagarre d’une violence inouïe qui s’est passée à Namur le 28 mars 2021. Les faits ont été filmés par les caméras de surveillance de la ville. Vital, Brian et Ulrich, trois copains, se promenaient dans la rue de Fer. “Nous n’avions bu que deux bières”, a déclaré Ulrich devant la cour d’appel de Liège. Une première altercation a eu lieu entre les trois amis et un skateur. Mais les choses en sont restées là. Mais c’est lorsqu’ils ont croisé Domician que les choses vont dégénérer. Au coin de la rue des Dames blanches, des coups sont portés.

Domician a sorti un fusil de type "airsoft. " Ulrich va alors le désarmer. "J'ai séparé la bagarre", a-t-il indiqué. "Tout a été assez vite." Les trois hommes ont porté des coups. Domician a alors sorti un couteau. Il a porté trois coups dans le thorax de Brian. Le poumon du jeune homme a été perforé. Il est tombé inanimé. Il ne se souvient de rien. Domician a pris la fuite avant d'être rattrapé par Ulrich et Vital. Ce dernier, également armé d'un couteau, a porté un coup au niveau de l'abdomen de son adversaire. Il a été touché au niveau du pancréas. Il a gardé des séquelles à la suite de l'importante hémorragie interne qu'il a subie.

Ulrich a subi trois coupures, notamment une de défense. Ulrich et Vital ont ensuite porté des coups de pied à Domician notamment à la tête. Vital a dû être soigné au pied tant il a frappé fort. Étant donné la gravité des faits et les explications des prévenus, la cour a ordonné la diffusion des images de vidéo-surveillance de la ville. Les magistrats souhaitent être éclairés sur le rôle précis de chacun. L’affaire a été remise à la fin de l’année pour permettre le visionnage des faits.