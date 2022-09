Accueil Régions Namur Namur : la Frip Café, club échangiste (de vêtements) ! Échanger les vêtements qu’on ne porte plus contre d’autres, en très bon état… la fripe, c’est chic ! Focus sur la Frip Café, qui a récemment ouvert au 9 de la rue des Brasseurs à Namur. Julie Douxfils ©CJEDS01

Entrepreneur namurois de 25 ans, Maxim Bouton a ouvert début août la Frip Café à Namur. "D'une part, on peut juste acheter des vêtements de seconde main à petit prix, comme on le ferait dans un magasin ordinaire. D'autre part, on peut apporter les vêtements qu'on ne met plus (15 maximum) en payant 15 €, une somme qui permet de faire vivre le commerce, explique-t-il. On peut...