Fêtes de Wallonie: les présidents ont fait une "Cène" au bourgmestre pour la remise des clés

La remise des clés, c’est ce moment symbolique où le bourgmestre confie la direction de sa ville aux douze présidents de quartiers, désormais tout-puissants jusqu’au lundi des Fièsses. Inutile de préciser que le moment se veut plus taquin que solennel. Et à ce petit jeu, vendredi soir, le public est probablement resté un peu sur sa fin.

En wallon (c'est très bien), pas toujours audible pour des raisons techniques (c'est moins bien), l'inamovible Claudine Chauvier, présidente du quartier Piconette Saint-Loup, a effectué une présentation de ses onze petits collègues. "Ça deure, ça deure, on veut bin qu'on èst'à Nameur", glisse un folklorique voisin.

Maxime Prévot avoue qu'il éprouve moins de difficulté à se séparer d'une clé, celle confiée au trésorier. "Je ne sais pas si c'est un cadeau à voir les perspectives qui se présentent à notre Trésor (finances communales)", commente le bourgmestre.

Il est temps de dévoiler la petite surprise réservée au mayeur. "Après dix ans, c'est pas évident de trouver une nouvelle idée", reconnaît Étienne Dethier, le président du CCQN (collège des comités de quartiers namurois). "Soit il faudrait changer de présidents de quartier, soit, il faudrait changer de… bourgmestre" s'amuse l'orateur du vendredi soir.

Les Douze à table

L’équipe a quand même trouvé deux cadeaux originaux à remettre au mayeur en échange des clés de la ville. En déballant son premier présent, Maxime Prévot a découvert un pavé… de la place Maurice Servais, dont le chantier de restauration a pris un rythme très… namurois. Un peu un… caillou dans la chaussure du bourgmestre. Mais la place sera quand même partiellement prête pour accueillir les animations, aussi sur son kiosque, le week-end prochain.

Enfin, Sœur Andouillette de la Miséricorde du Pèkèt et de l'Avisance a remis un ultime cadeau au bourgmestre. "On nous a souvent comparés aux Douze Salopards ou aux douze apôtres", s'amuse l'homme des douze quartiers. Étienne Dethier et sa bande ont ainsi confié à André Dubuisson, photographe mais aussi caricaturiste, la mission de pasticher le tableau "La Cène"de Leonardo Di Vinci.

Qui endossera le rôle de Jésus? Et celui de Judas? La réponse tombera dans les prochains jours, au cœur des Fièsses.