Fêtes de Wallonie : la Croix-Rouge se mobilise

160 secouristes, 2 postes de secours et un poste médical d'urgence

Chaque année, la Croix-Rouge, à la demande des autorités namuroises, assure un important dispositif préventif lors des fêtes de Wallonie. L’édition 2022, pour laquelle sont attendues plus de 250.000 personnes, n’échappe pas à la règle. Pour les équipes de la Croix-Rouge, la mobilisation débutera ce jeudi 15 septembre à 18h et prendra fin le lundi 19 septembre à 6 heures du matin.

La Croix-Rouge indique : "2 postes médicaux premiers secours seront installés pendant les festivités place Saint-Aubain et place d'Armes. 1 poste médical d'urgence, petit hôpital de campagne, sera installé sur le site de l'Arsenal. 7 ambulances, plus 1 SMUR seront en stand-by. 6 équipes d'intervention et de premiers secours seront réparties dans le public. Des membres du Sisu (service d'intervention psychosociale urgente) assureront l'accueil des accompagnants des victimes admises dans les postes médicaux.1 Poste de Commandement assurera la coordination avec les autres intervenants. Dès ce jeudi 18h, place Saint-Aubain, 1 poste médical sera mis en place. Le dispositif sera considérablement renforcé dès le vendredi."

Les secouristes de la Croix-Rouge (au total 160 personnes de jeudi soir à dimanche soir) assurent en moyenne chaque année 200 interventions pour l’ensemble des fêtes de Wallonie. Les intervenants psycho-sociaux du Sisu seront disponibles au sein du poste médical de l’Arsenal, où ils pourront accueillir et rassurer les proches des personnes admises sur place.