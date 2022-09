Les «rois du marché» de Namur viennent de Ninove, tous les samedis, depuis 1975

« J

’ai commencé à apprendre le français quand j’avais douze ans en criant “chemises à cent francs”. Mes parents avaient leur emplacement sur la place d’Armes. C’était une belle époque, je jouais avec les enfants des autres marchands. entre les étals. »

Pascal Jacobs est sur le marché de Namur tous les samedis depuis presque 50 ans. Son français est désormais plus que fluide, malgré son accent flamand aussi marqué que son éternel sourire.

Une tradition oubliée depuis 13 ans

Dans les années 70, lui et son épouse Annick Suenaert, ont repris les affaires de ses parents et, depuis 1975, ils n’ont pas quitté leur emplacement aux "quatre coins", dans le bas de la rue de Fer où ils vendent toujours des vêtements, essentiellement pour dames.

Cette longévité et cette fidélité ont été récompensées ce samedi par la remise du prix du "roi du marché du Bia Bouquet". Une initiative de l'échevinat du commerce de la Ville et du Comité Central de Wallonie: "C'était une tradition oubliée depuis 13 ans, explique Anne Oger, présidente du conseil communal, qu'on a souhaité relancer pour mettre à l'honneur la dynamique des ambulants."

Un dynamisme tout en sourire parfaitement incarné par Annick Suenaert et Pascal Jacobs, que les quelque 100 kilomètres à parcourir depuis chez eux à Ninove ne rebutent absolument pas. Ils ne rateraient le rendez-vous namurois du samedi pour rien au monde: "On a un bel emplacement de 20 m2et on connaît tout le monde. 50% de nos clientes sont des habituées, qu'on appelle par leur prénom et qu'on chouchoute."

Deux autres ambulants mis à l’honneur aussi

Chouchoutés en retour par la Ville et le CCW, ils ont reçu, pour un an, le prix de "roisdu marché" incarné par une statue bois réalisée par Roger Dussenne, un artiste namurois, à l'occasion d'une petite cérémonie sur le coup de 11h. Celle-ci était animée par la musique des Croqu'Noires, la fanfare et le petit cortège faisant le tour du marché. Deux autres ambulants ont reçu les deuxième et troisième prix. Il s'agit de Francco Caci qui propose ses produits de bouche italiens depuis 1987 et la fromagerie-charcuterie Legrand, fidèle quant à elle depuis 1980, tous deux installés dans le haut de la rue de Bruxelles.