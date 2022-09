Namur : l'accès au piétonnier sera contrôlé par des caméras ANPR

À partir du lundi 26 septembre, des caméras de type ANPR (reconnaissance automatique du numéro d’immatriculation) entreront en fonction et contrôleront l’accès, en entrée et en sortie, de tous véhicules s’engageant dans le piétonnier. Ces caméras remplaceront désormais les bornes escamotables devenues obsolètes et qui nécessitaient d’importantes charges d’entretien.

Afin d’élargir la zone apaisée du centre-ville, une partie de la rue des Brasseurs (entre la rue Saintraint et Place Maurice Servais) ainsi que la Place Maurice Servais obtiendront le statut de zone piétonne (cf. illustration). Leur accès en véhicule sera également soumis au contrôle de ces caméras.

Les caméras de contrôle ANPR (Automatic Number Plate Recognition) scanneront tout véhicule s’engageant dans la zone piétonne, en dehors des heures de libre accès (voir plus bas). Si aucune correspondance ne peut être établie avec les véhicules ‘autorisés’, un message s’affichera sur l’écran situé à l’entrée de la rue prévenant la conductrice ou le conducteur qu’il ne peut s’engager dans le piétonnier. Si néanmoins le véhicule s’y engage, une sanction administrative communale sera alors dressée et envoyée au propriétaire du véhicule en infraction (cf. marche à suivre pour l’accès et la sortie du piétonnier en annexe).

Afin que cette transition se passe au mieux, la Ville de Namur souhaite rappeler aux riverains et riveraines, propriétaires de garages ou d’emplacement (situé dans le piétonnier existant ainsi que dans la rue des Brasseurs, entre la rue Saintraint et la Place Maurice Servais, ou sur cette dernière), et aux sociétés autorisées, d’effectuer les démarches nécessaires afin d’immuniser leur plaque d’immatriculation permettant l’accès au piétonnier. Les propriétaires pourront faire immuniser 2 plaques d’immatriculation.

La ville indique : "Grâce à cette nouvelle gestion d'accès au piétonnier, la rotation du stationnement en centreville sera facilitée. De plus, la Ville de Namur a été particulièrement attentive à maintenir l'accès aux services à la population. Un contact a été pris avec les sociétés de service (aides et soins à domicile, livraisons de repas, taxis,…) afin de leur permettre de conserver les mêmes conditions d'accès."

Rendez-vous sur bit.ly/acces-pietonnier-namur pour connaître les groupes autorisés à accéder au piétonnier et pour obtenir votre autorisation d'accès. Pour rappel, l'accès au piétonnier est libre en entrée et en sortie pour les chargements/déchargements tous les jours entre 5h00 et 7h30, entre 9h00 et 11h30 ainsi que de 17h30 à 20h du lundi au dimanche. Le stationnement reste en tout temps interdit dans le piétonnier sauf pour certaines catégories de véhicules (véhicules de secours, chantiers avec occupation de voirie, …). "Cette extension marque le début de la transformation ambitieuse du piétonnier namurois souhaitée par le Collège communal et les panélistes à l'issue des ateliers de co-construction, organisés en 2021, relatifs au visage futur du centre-ville. L'objectif commun est de rendre le centre-ville plus convivial, plus vert, plus attractif et plus apaisé pour tous ses usagers et usagères."