Traçabilité et respect des normes afsca : un défi quotidien pour ce boulanger et ses employés

Marc est le patron d’une entreprise florissante, une boulangerie industrielle. En 2019 et 2020, des contrôles effectués par l’AFSCA sont venus obscurcir le tableau. Des manquements en termes de traçabilité, de sécurité et d’hygiène ont été relevés. Le parquet évoque un historique lourd en la matière (des dossiers concernant le prévenu ont été abordés devant la cour d’appel de Liège en 2015 et 2016) et précise que l’AFSCA envisage même de retirer son autorisation de fabriquer au prévenu.

« Il explique depuis 2019 que les infractions ont été régularisées, mais c’est faux, des procès-verbaux ont encore été rédigés en 2022, la situation persiste. Le système de traçabilité est bel et bien défaillant. De plus, le non-respect de ces règles s’apparente à de la concurrence déloyale par rapport à ceux qui les appliquent, car il engendre un avantage économique considérable. Aujourd’hui, l’AFSCA attend la décision du tribunal pour savoir si elle va, ou non, enlever son autorisation de fabriquer au prévenu. »Le substitut Herbay requiert 2 mois de prison à l’encontre des 2 personnes physiques qui exploitent la SPRL et une amende de 2000 euros pour chacun des deux prévenus et pour la SPRL.

Le conseil des protagonistes plaide un sursis le plus large possible et explique : « Mon client fait tout pour avancer. Il paye un conseiller technique extérieur, a fait des travaux dans le bâtiment, a mis en place un manuel de gestion, il a offert des formations d’hygiène et de nettoyage à son personnel. Il n’est pas inactif. Si par le passé des tests réalisés ont mis en avant des erreurs humaines, le dernier, qui a eu lieu le 6 septembre, a été réussi. Il a bien réalisé des progrès significatifs. »

Jugement le 10 octobre