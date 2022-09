Batireno et Energie & Habitat, les 15-16-17 et 21-22-23 octobre à Namur Expo

La prochaine édition du salon Batireno et Energie & Habitat se déroulera les 15-16-17 et 21-22-23 octobre à Namur Expo.

Durant deux week-ends, le salon et ses 130 exposants professionnels devront répondre aux nombreuses questions des visiteurs en quête de solutions pour construire, rénover et aménager ou pour réduire leur facture énergétique. Les organisateurs indiquent : "Depuis plusieurs années déjà, nourrie par les enjeux climatiques et environnementaux, la prise de conscience est là : il est impératif de réduire notre consommation d'énergie et de diminuer notre recours aux énergies fossiles au profit des énergies renouvelables. Ce défi apparaît plus crucial que jamais, à l'heure où nous traversons une crise énergétique de grande ampleur qui fait bondir les prix et soulève de nombreuses questions et inquiétudes en terme d'approvisionnement. Dans ce contexte, plus aucun candidat à la construction/rénovation ne souhaite négliger l'énergie dans son projet. Nombreux sont ceux également qui veulent sans plus attendre investir dans leur logement pour le rendre plus efficace sur le plan énergétique. Pour tous ceux-là, le salon Batireno et Energie & Habitat sera indéniablement le rendez-vous à ne pas manquer !"

Un guichet énergie permettra l'accès simplifié aux primes (travaux couverts, montants…), audit énergie, normes énergétiques, possibilités de financement… La Wallonie et ses conseillers énergie seront présents durant 6 jours pour informer les visiteurs et les accompagner dans leurs démarches pour un habitat moins énergivore.

Durant 6 jours, le grand public et les professionnels profiteront de l’éclairage d’experts sur une multitude de thèmes liés aux grands défis de la construction : isolation, matériaux durables, économies d’énergie et habitat autonome, biodiversité dans le bâti…

Nouvelle formule cette année pour la nocturne du salon, organisée le vendredi 21 octobre jusqu'à 22h. La convivialité et l'accueil sur le stands dans une ambiance détendue et festive restent de mise. La soirée accueillera aussi deux conférences ciblées : Economiser l'énergie chez vous : quelles sont les mesures les plus efficaces ? (par Ecoconso) et Crise énergétique : feuille de route pour éviter la précarité énergétique (par le bureau d'études Ef4.solutions).

La pénurie de main d’œuvre touche 41 métiers de la construction. Si les projets de construction/rénovation énergétique se multiplient, le secteur doit pouvoir y répondre ! C’est pourquoi, le Forem, Constructiv et la Confédération Construction Wallonne proposeront un Jobday le lundi 17 octobre pour permettre la rencontre entre les entreprises qui recrutent et des candidats qualifiés. Démos, exosquelette, visites de chantier virtuelles, simulateurs d’engins : la construction et ses métiers d’avenir comptent bien étonner et séduire !

Ouvert tous les jours de 10h à 19h. Nocturne jusqu'à 22h le vendredi 21 octobre (Nuit de l'Energie). Namur Expo : Av. Sergent Vrithoff, 2 à 5000 Namur. www.batireno.be