Le TEC vous ramène des Wallos gratuitement !

A l’occasion des Fêtes de Wallonie à Namur, le TEC - Direction Namur-Luxembourg propose deux solutions pour rentrer en toute sécurité: des bus de nuit gratuits circulent jusque tard dans la nuit pendant les 3 jours "chauds". ​La ligne 51 ainsi que les parkings "NamurExpo", "P+R Bouge" et "P+R Saint-Nicolas" sont totalement gratuits les samedi et dimanche.

Nouveauté cette année, les bus de nuit circulent gratuitement. Ils desservent tous les terminus habituels des lignes urbaines + Malonne, Bois-de-Villers et Wépion. Les parcours desservent tous les arrêts habituels des lignes urbaines + Malonne, Bois-de-Villers et Wépion. Tous les bus de nuit prennent leur départ place de la Station, soit au Quai Mélot, soit au Quai B.

Si les arrêts d'embarquement des lignes régulières restent inchangés, le TEC invite tout de mêmeses voyageurs à consulter le site trouvermonarret.be. En effet, en raison de différents chantiers en cours liés à la gare multimodale, certains quais ont été déplacés depuis le 1er août. Les horaires des bus réguliers restent inchangés durant les festivités. Toutefois, des retards sont à prévoir en raison de la circulation et des déviations mises en place.

Les samedi 17 et dimanche 18 septembre : "parking + aller/retour en bus" impliquent la gratuité du stationnement sur les parkings "Namur Expo", "P+R Bouge" et "P+R St-Nicolas", la gratuité des trajets "aller/retour" sur la ligne 51 et la gratuité des trajets sur les lignes 5 et 27 entre la place de la Station et les P+R.

Les bus urbains emprunteront l'itinéraire de déviation du samedi, jour du marché, via la rue Rogier du jeudi 15/9 à 17h jusqu'au mardi 20/09 à 8h.