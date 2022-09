Un concert apéritif ouvert à tous le dimanche des Wallos

Le dimanche, jour où l'institution provinciale et le gouverneur ont pris l'habitude d'ouvrir en grand les portes du palais du gouverneur après le traditionnel pèlerinage du souvenir, la population sera conviée à un vrai concert apéritif. La province indique : "Cette formule est assurément une belle manière de s'inscrire dans la continuité d'une fête placée sous le signe de la convivialité et du partage… où la musique occupe une place importante. Sans manquer de rappeler que ces « Wallonie » sont aussi une fête pour tous les habitants de la province de Namur.C'est à eux tous, joyeux Wallons, fiers Namurois, que s'adresseront les quelques mots qui seront prononcés à cette occasion, dans la cour du palais, transformée l'espace d'un instant en véritable tribune. Car si les Wallonie sont un temps de réjouissances, celui-ci est frappé du signe de l'expression et est aussi l'occasion pour les diverses autorités de s'adresser à leurs concitoyens, hommes et femmes, faisant ici le point, formulant là une opinion, apportant là encore un éclairage… Les autorités provinciales namuroises n'y font pas exception et se livreront elles aussi à l'exercice."

Place ensuite au groupe namurois Swing U Soon, un quintet un peu « hors normes » (chant, deux guitares, sax, percus) au répertoire éclectique. Il revisitera de grands standards populaires rock'n'roll et swing, mais aussi des «hits» issus de la soul, du funk et de la pop dans des versions essentiellement unplugged – quelques envolées de guitares électriques ne pas exclues.

Ce rendez-vous autour du verre de l’amitié est fixé de 12h30 à 14 heures. Dans l’assistance, une centaine d’enfants de différentes écoles de la région arborant un t-shirt aux couleurs de la Province de Namur reçu plus tôt, dans la matinée.

Les enfants seront accueillis à partir de 9 heures pour un petit-déjeuner. À 10 heures, ils rejoindront la place Saint-Aubain et le reste du cortège en partance pour le cimetière de Belgrade, où se déroulera, dès 11 heures, la cérémonie du souvenir. Une fois celle-ci terminée, tout le monde reprendra la direction du palais provincial pour le nouvel instant convivial concocté par la Province.

Et la convivialité sera toujours de mise une fois l’apéro-concert terminé. C’est le Conseil noble des confréries du Namurois qui, cette fois, sera à la manœuvre. Les confréries organisent en effet dès 15 heures un événement qui ne devrait pas manquer de plaire au public. Au programme : la dégustation des savoureux produits qu’elles défendent.