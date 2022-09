Deux nouveaux Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles à Namur et Arlon courant 2023

Ces "CPVS" accueillent les victimes 7j/7 et 24h/24. Il s'agit d'une collaboration entre un hôpital, la police et le parquet pour faciliter les soins physiques et psychologiques, ainsi que recueillir les preuves médico-légales - si la victime est d'accord - pour déposer une plainte.

Les Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles (CPVS) sont déjà au nombre de 7 sur le territoire belge. L'année dernière, un nouveau centre a ouvert à Charleroi. En dix mois, 208 victimes ont été accueillies - 182 femmes, 22 hommes et 4 transgenres. "Et 30% d'entre elles ont décidé de déposer une plainte, c'est beaucoup plus, proportionnellement, que le chiffre habituel de 4% des victimes de violences sexuelles qui portent plainte", se réjouit le directeur de l'Institut pour l'Egalité des femmes et des hommes, Michel Pasteel.

L'objectif du gouvernement fédéral est de construire un centre à moins d'une heure de route de chaque habitante ou habitant en Belgique. C'est la raison pour laquelle trois nouveaux CPVS vont ouvrir dans le courant de l'année 2023, à Namur et Arlon, ainsi qu'à Genk. "C'était notre plan initial, mais il va de soi qu'on avance sur d'autres manières de soutenir les victimes en parallèle, avec une loi, une campagne de communication, etc.", souligne Sarah Schlitz, secrétaire d'Etat à l'égalité Femmes-Hommes. Si pour Arlon, aucune date plus précise que 2023 n'est avancée, si aucun retard n'est à déplorer le Centre de prise en charge des Violences Sexuelles de Namur pourrait ouvrir en avril 2023.

"Tout est déjà financé, ça fait partie de l'accord de majorité, et les professionnels de ces régions sont en train d'être formés", ajoute la secrétaire d'Etat. Parce que oui, ce type de centre se concentre - une fois n'est pas coutume - sur le meilleur accueil possible des victimes de violences sexuelles. Des infirmières légistes sont présentes 24h/24 et 7j/7 pour accueillir les victimes, d'initiative, redirigées par un hôpital ou conduites par la police. Des médecins sont également à disposition si nécessaire, et l'équipe médicale peut faire des prélèvements médico-légaux pour récolter des preuves en cas de dépôt de plainte - si les victimes le souhaitent. Des policiers spécialement formés peuvent aussi auditionner la victime et prendre leur plainte, sur place, sans besoin de se déplacer dans un commissariat ou devoir expliquer à l'accueil "qu'on vient pour un viol". Enfin, le parquet est également partenaire pour porter le dossier - solide puisque souvent avec des preuves autres qu'un simple témoignage - devant la justice et espérer condamner les auteurs.