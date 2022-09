Excepté Jeunes : une action de sauvetage durant les Wallos

Les objectifs de l’asbl Excepté Jeunes sont simples et clairs : réduire au maximum le nombre de jeunes victimes (blessés ou tués) sur les routes namuroises, reconduire les jeunes à leur domicile en toute sécurité et sensibiliser et conscientiser les jeunes à la notion de « responsabilité » au volant et ainsi rencontrer les finalités de notre association.

Une opération de sauvetage aura donc lieu ce week-end des Fêtes de Wallonie. "Grâce au soutien du garage Renault Hennaux (Floreffe – Bois-de-Villers), une dizaine de véhicules seront mis à la disposition de notre association. Ces véhicules (composés d'un équipage de 2 - voire 3 - membres bénévoles) serviront à assurer des missions de « sauvetage » des jeunes qui se sont rendus aux fêtes avec leur véhicule. Le système est simple : un membre d'Excepté Jeunes prend possession du véhicule du jeune demandeur et l'autre membre suit avec le véhicule mis à disposition par Renault."

Pour bénéficier de ces services gratuits pendant les nuits du vendredi 16 au samedi 17 et du samedi 17 au dimanche 18 septembre : il faut soit oit contacter le dispatching (entre 22h et 2h30) au 0474/ 309 146, soit se rendre à un des 2 emplacements précis où les membres d’Excepté Jeunes seront en « stand by » : avenue de la gare (au niveau du Night and Day) ou avenue Golenvaux