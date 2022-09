Il avait menacé de tuer six employées du CPAS

Le premier "accrochage" survient dans les locaux du CPAS, le 20 août 2020, à Couvin. Là, un homme originaire de Couvin menace la directrice en cas de refus de lui octroyer le RIS (revenu d'intégration sociale). Des menaces qui, pour la directrice, en sont restées au stade verbal.

Le 6 novembre 2020, soit 3 mois plus tard, il revient au CPAS et entre dans un bureau. Face à lui : une assistante sociale qui se voit menacée avec un Opinel. " Elle a tellement eu peur qu'elle s'est enfuie par la fenêtre ", souligne la présidente Solange De Backer. "Je regrette, tiens à préciser le prévenu. Mais on m'a poussé à bout ." Après avoir purgé un mois et demi de préventive, il dépend désormais de la Vierge Noire.

Pour le parquet, on aurait pu viser une prévention de tentative de meurtre. "Devant la police, vous avez déclaré que vous y étiez allé pour tuer six personnes." Le Couvinois nie : "Tout ce que je voulais, c'était faire plier la présidente pour le RIS." En attendant, la présidente ainsi que les assistantes sociales se sont constituées parties civiles pour un euro symbolique.

Une cellule psychologique a dû être mise en place. On a envisagé d’engager une société de gardiennage. Le traumatisme est toujours bien présent.

La deuxième scène est très traumatisante, comme le souligne le ministère public : "Il rentre et regarde l'employée dans les yeux et déclare : je viens vous tuer." La dame crie tout en s'échappant par la fenêtre.

Néanmoins ce qui inquiète, c'est la lettre que le tribunal va recevoir deux ans après les faits. "Ma justice est plus radicale", peut-on y lire. "Œil pour œil. Dent pour dent".

Les experts n’ont décelé aucun remords. l’homme se sentirait au contraire davantage victime. Le parquet ne retient pas la tentative de meurtre. Il requiert néanmoins 3 ans sans s’opposer à un sursis probatoire partiel.

Me Nabil Khoulalene plaide une suspension probatoire. Jugement le 11 octobre.