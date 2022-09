La Boutique des Créateurs Namurois rouvre ses portes!

Le concept éphémère avait vu le jour lors des dernières fêtes de fin d'année dans l'ancien magasin "Delvaux"... Ce jeudi 22 septembre, cette boutique pas comme les autres rouvrira ses portes à 18h rue Saint Jean 3 à Namur, en plein cœur du piétonnier (Place du Vieux)!

"Le concept évolue. Une trentaine de créateurs namurois seront rassemblés pour mettre en avant la richesse de l’artisanat namurois (province): verre, céramique, bijoux, textile, etc. Des ateliers créatifs seront proposés au public par des artisans professionnels, afin de rendre l’artisanat accessible à tous. Un artiste namurois sera exposé par mois, offrant une visibilité nouvelle vers des publics différents en cohérence avec les actions que développe la Ville de Namur pour valoriser son patrimoine. Les 3 initiatrices du projet, Christelle Marechal, verrière à la flamme, Fanny Van Orshoven, créatrice textile et Carole Peiffer, céramiste, réalisent ainsi leur rêve en proposant un projet alternatif dont les artistes et artisans ont besoin et que les consommateurs recherchent : offrir une solution fiable, locale, éthique et pérenne répondant aux demandes de changement des modes de consommation."

Contact : hello@boutiquedescreateursnamurois.com www.boutiquedescreateursnamurois.be