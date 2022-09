Saint-Servais : un ouvrier non-déclaré électrocuté

LE 5 août 2020, un ouvrier a bien failli perdre la vie, chaussée de Waterloo à Saint-Servais. Lui et 3 autres ouvriers travaillaient au rez-de-chaussée de la maison d’un "ami". Des travaux non-déclarés. Alors qu’il plafonnait une cheminée du rez-de-chaussée, cet ouvrier a reçu une importante décharge électrique, provenant d’un câble électrique qui n’avait pas été isolé. Ses collègues ont dû le réanimer, le travailleur se trouvant en état d’arrêt cardio-respiratoire.

Le propriétaire du bâtiment, la soixantaine et commanditaire de ces travaux, devait répondre ce mercredi d'absence de dimona pour 4 personnes, de coups et blessures involontaires et du fait d'avoir fait réaliser des travaux à côté d'une installation électrique non-conforme. Si des témoins disent qu'il était présent a moment de l'accident, il déclarait ce mercredi qu'il était rentré alors que celui-ci venait de se produire. "Je ne sais pas ce qu'il s'est vraiment passé. Il avait déjà des problèmes de coeur et avait bu beaucoup les jours avant l'accident."

L’Auditorat du Travail requiert une amende de 19.600 euros, sans s’opposer à un sursis partiel. L’avocat du prévenu plaide l’acquittement de son client pour la prévention de coups et blessures involontaires. Le sursis total pour l’amende requise est plaidé pour la prévention d’absence de dimona, qui est reconnue. Jugement le 12 octobre.