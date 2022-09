Mardi entre 18h et 19h, un vol avec violence a eu lieu dans une habitation à Sambreville, rapporte le parquet de Namur. Un individu au visage découvert est entré dans une habitation qui n'était pas fermée à clé. Il était armé et s'est fait remettre un ordinateur et une Playstation.

La victime est née en 1967. L'auteur n'est pas identifié. Le dossier a été confié au SER.