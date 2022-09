3 braquages à main armée dans des magasins namurois pour acheter sa drogue : jusqu'à 40 mois avec sursis

Les faits ont probablement traumatisé les employés des commerces visés. Ils ont eu lieu à Namur, les 15, 18 et 19 mars 2020. Le magasin de nuit de la rue Julie Billiart, l’AD Delhaize de la rue Bas de la Place et le Night and Day de la chaussée de Dinant ont été visés. 1500 euros et 335 euros ont été dérobés dans les deux derniers magasins, dans lesquels l’auteur s’est présenté armé et a menacé les employés.

L'auteur des braquages est en aveu des faits. "Avec les stupéfiants, la cocaïne en particulier j'ai vite gaspillé beaucoup d'argent. J'en consommais depuis un an et il fallait que je m'achète ces substances. Je n'aurais pas dû faire cela", déclairait-il devant le tribunal en juillet dernier.

Le second prévenu, rencontré chez un ami commun, a conduit le véhicule qui a servi à prendre la fuite à l’auteur principal.

Le substitut Kerkhofs réclamait 5 ans de prison à l’encontre de l’auteur des braquages, par ailleurs déjà condamné pour des coups, des vols, des extorsions et des faits relatifs à la loi sur les stupéfiants. 30 mois de prison étaient requis contre son conducteur.

Ce jeudi, le premier a écopé d'une peine de 40 mois de prison assortie d'un sursis probatoire de 5 ans pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée. Son complice est condamné à une peine de prison de 18 mois assortie d'un sursis probatoire de 3 ans.