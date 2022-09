Des visites exclusives au Domaine des Grottes de Han pour assister au Brame du cerf

Durant cette période et pendant environ un mois (de mi-septembre à mi-octobre), le cerf pousse un cri rauque qui résonne à des kilomètres à la ronde et s’adonne à des combats violents avec ses rivaux. Une démonstration de puissance dont le but ultime est de séduire les femelles et de les féconder. Le Parc Animalier du Domaine des Grottes de Han offre la possibilité à ses visiteurs d’assister à cet événement. Au cœur de ses 250 hectares de forêt et de plaines, il organise des visites encadrées afin de préserver la quiétude des animaux, de profiter du spectacle sereinement et d’apprendre une foule de choses ! Elles ont lieu au lever du jour ou au crépuscule, moments les plus propices pour apprécier ce rituel sauvage.

Le Brame du cerf au lever du jour : une balade guidée à pied sur le Sentier pédestre du Parc Animalier pour admirer ce merveilleux spectacle de la Nature, se déroulera les 17/09, 18/09, 24/09, 25/09, 01/10, 02/10, 08/10, 09/10. Rendez-vous à 6h45, pour un départ à 7h00 (café et viennoiseries inclus). Durée : 2h30. Prix : 29 €/adulte et 22 €/enfant (6-11 ans). À prévoir : vêtements chauds et chaussures de marche.

Le Brame du cerf au crépuscule : une balade guidée en Safari-car dans le Parc Animalier pour assister à ce moment si important dans la vie de notre harde, les 16/09, 17/09, 23/09, 24/09, 30/09, 01/10, 07/10, 08/10. Rendez-vous à 17h45, pour un départ à 18h. Durée : 2h. Prix : 27 €/adulte et 20 €/enfant (4-11 ans) À prévoir : vêtements chauds. Il existe également une possibilité de prolonger la visite Brame du cerf au crépuscule avec un repas de saison au restaurant Le Pavillon en bordure de Lesse, au terme de la balade.

La formule « Brame du cerf et glamping au Cocoon Village » consiste en deux nuitées sous tente au plus près de la Nature (petit déjeuner compris) et une visite exclusive « Brame du cerf au crépuscule » (avec buffet automnal au Pavillon) ou une visite « Brame du cerf au lever du jour » (avec café et viennoiseries) au choix. Les weekends du 23 au 25/09 et du 30/09 au 02/10/2022.

Le Safari photo : une balade dédiée aux amateurs de photos ! Au petit matin, un Safari-car vous déposera devant les plaines du Parc Animalier où vivent les cerfs et les biches du Domaine, afin de prendre des clichés. Les 18/09, 25/09, 02/10, 09/10. Rendez-vous à 7h15, pour un départ à 7h30 (café et viennoiseries inclus). Durée : 3h. Prix : 30 €/adulte. À prévoir : vêtements chauds et chaussures de marche