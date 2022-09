Harcèlement envers 12 policiers : une expertise psychologique ordonnée

L’homme, né en 1996, a harcelé 12 policiers de la zone Namur Capitale et un agent pénitentiaire entre janvier 2017 et avril 2022. Les agissements ont eu lieu via les réseaux sociaux et par téléphone. Et ont perduré alors que le prévenu avait été placé en détention préventive. Il menaçait et insultait les policiers, mais usurpait également leur identité en créant de faux profils aux noms de certains. Il lui arrivait également de commander de la nourriture au nom de certains et de la faire livrer chez eux en pleine nuit. Le prévenu a également mené des enquêtes approfondies sur la vie privée de certains agents. Lors de l'audience du premier septembre, il ne reconnaissait qu’une partie de ces faits de harcèlement. Lors d’une perquisition, un pistolet, un fusil de chasse à canon scié et un spray lacrymogène ont été découverts chez lui. Questionné au sujet de ses motivations, il a affirmé qu’il voulait en découdre physiquement avec les agents concernés.

Évoquant un dossier « hors du commun » et craignant un passage à l’acte vis à vis des représentants des forces de l’ordre, le substitut Seminara réclamait une peine de 6 ans de prison afin de mettre un terme définitif à ces agissements.

Le conseil du prévenu, Me Lejeune, plaidait une peine assortie de mesures probatoires, dont un suivi psychologique.

L'affaire a été mise en continuation au 17 novembre