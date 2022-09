L’intéressé a avoué les faits et se trouve en état de récidive, ayant été condamné à 2 ans de prison en 2014 pour de mêmes faits.

5 ans de prison requis pour vente d’héroïne et de cocaïne : un ultime sursis est sollicité

Le parquet de Namur a requis vendredi devant le tribunal correctionnel la confirmation d’une peine de 5 ans prononcée le 21 janvier 2021 à l’encontre d’un prévenu condamné pour vente d’héroïne et de cocaïne qui faisait opposition.

Ce dernier aurait vendu de l’héroïne et de la cocaïne à Namur entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2020, en la qualité de dirigeant d’une association de malfaiteurs. L’intéressé a avoué les faits et se trouve en état de récidive, ayant été condamné à 2 ans de prison en 2014 pour de mêmes faits.

Son conseil sollicite un ultime sursis probatoire, évoquant une addiction profonde et la grande solitude de celui qui est pourtant le père d’un enfant.

Jugement le 14 octobre.