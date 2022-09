Il filmait sous les jupes des filles : 18 mois de prison avec sursis

Questionné, le prévenu a reconnu les faits et a évoqué un contexte professionnel, familial et conjugal difficile.

Michaël (prénom d'emprunt), s'est livré à des faits de voyeurisme entre 2007 et 2018, sur plusieurs dames. Il était notamment accusé le 24 juin dernier d’avoir filmé des dames dans les toilettes d’une gare, dans des cabines d’essayage, ou d’avoir filmé sa voisine de 50 ans qui se promenait nue chez elle.

Questionné, le prévenu a reconnu les faits et a évoqué un contexte professionnel, familial et conjugal difficile. "J'ai fait faillite après avoir travaillé durant de nombreuses années comme un acharné, je me suis éloigné de ma femme. Concernant ma voisine, j'ai réellement cru qu'il s'agissait d'un jeu pour elle." Dans le cadre de son suivi psychologique, le prévenu s'est rendu compte du côté transgressif de ses actes, posés sans le consentement des personnes filmées.

Lors de l'audience, le ministère public soulignait la façon dont l’auteur a préparé certains de ses méfaits, en cachant notamment une caméra dans un sac pour filmer sous les jupes. Le prévenu a d’abord nié les faits en cherchant des excuses, avant de les reconnaître, les vidéos ayant été retrouvées sur son téléphone et son ordinateur. Dans le cas de sa voisine, Michaël a mis en cause le comportement de celle-ci, alors que c 'est lui qui s'est rendu coupable des faits.

Une peine de 18 mois de prison assortie d'un sursis probatoire de 5 ans a été prononcée ce vendredi.