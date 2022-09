Les Wallos 2022 en pratique : mobilité, secours, stationnement,...

Du vendredi 16 septembre à partir de 10h au lundi 19 septembre 2022 jusqu'à 8h, le centre-ville sera piétonnier et fermé à la circulation. L'accès des véhicules ne sera pas autorisé dans le périmètre des Fêtes de Wallonie, exception faite pour les véhicules de secours et de service ou pour des raisons impérieuses laissées à l'appréciation des services de police en place. Aucun laisser-passer ne sera octroyé. Retrouvez le détail complet des mesures de mobilité et de circulation sur le www.namur.be/fr/jetrouve/avis-riverains.

Durant les Fêtes de Wallonie, différentes facilités de stationnement sont proposées. Le P + R Saint-Nicolas (276 pl. - Avenue Albert Ier) est ouvert et gratuit du vendredi 16 à 16h30 jusqu'au lundi 19 septembre à 4h00. Les lignes de bus 5 et 51 entre le P + R et la gare seront gratuites du vendredi 16 dès 16h30 jusqu'au dimanche 18 septembre. Le P + R de Bouge (716 pl. - Rue Hébar) est ouvert et gratuit du vendredi 16 à 16h30 jusqu'au lundi 19 septembre à 4h00. La ligne de bus 27 entre le P + R et la gare sera gratuite du vendredi 16 dès 16h30 jusqu'au dimanche 18 septembre. Le parking Namur Expo (475 pl. - Avenue Sergent Vrithoff) est ouvert et gratuit du jeudi 15 à 8h00 jusqu'au lundi 19 septembre à 4h00. Le parking de l'Hôtel de Ville (350 pl. - Rue des Dames Blanches) est ouvert sans interruption du jeudi 15 à 7h30 au mardi 20 septembre à 07h30. Application d'un tarif préférentiel du jeudi 12 à 16h30 au mardi 20 à 7h30 : 1€/h Au-delà de 5h de stationnement : forfait 5€/24h. Consultez la liste des différents parkings namurois à l'adresse suivante : www.mobilite.namur.be

Du vendredi 16 au dimanche 18 septembre 2022, des navettes de nuit emmèneront les fêtards vers la périphérie namuroise à partir de 23h au départ de la place de la Station (Quai Mélot et Quai B). Les déviations mises en place via le lien suivant : www.infotec.be.

À l'occasion des Fêtes de Wallonie, l'offre des trains vers Namur est renforcée. Toutes les infos sur : www.mobilite.sncb.be

Le dispositif médical suivant est mis en place pour une demande d’intervention médicale urgente : composez le 112. Un poste médical avancé est installé à l’Arsenal de Namur. Il est accessible via la rue de l’Arsenal, le vendredi 16 et le samedi 17 septembre, de 18h00 à 6h00.

Deux postes de premiers soins (Croix Rouge) sont également mis sur pied : au Musée des Bateliers, rue Saintraint : pendant les concerts et festivités de a Place St Aubain. Rue du Pont : vendredi, samedi et dimanche, de 18h à minuit.

Le dispositif policier est le suivant. Pour une demande d'intervention policière urgente : composez le 112. Pour un dépôt de plainte ou une déclaration de perte/vol d'objets ou documents, vous pouvz vous rendre au commissariat de Police de la place du Théâtre 5 à 5000 Namur. Pour certaines plaintes non-urgentes (perte d'objets ou de documents, vol de vélo, dégradations diverses…) : www.policeonweb.be.

Valable de tout temps, l’interdiction de vendre, servir ou offrir toute boisson alcoolisée aux jeunes de moins de 16 ans reste et toute boisson spiritueuse aux jeunes de moins de 18 ans demeure a fortiori d’application durant les Fêtes de Wallonie. Cette année encore, les échoppes destinées à la vente d’alcool sur la voie publique sont interdites. La consommation et la vente d’alcool sont donc uniquement autorisées au sein des établissements horeca et sur leurs terrasses et extensions de terrasses admises, de même qu’auprès des bars installés sur les différents lieux de concerts et d’animations accessibles. Du jeudi 15 au mardi 20 septembre 2022, tout tenancier d’un débit de boissons, même occasionnel, situé dans la corbeille est tenu de fermer son négoce au plus tard à 2h la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 et à 4h les autres nuits. Il devra arrêter la vente de boissons au minimum 30 minutes avant la fermeture. - Du jeudi 15 à 15h00 au lundi 19 septembre 2022 à 8h00, la vente de boissons alcoolisées à partir de 15° sera interdite dans tous les commerces non-horeca situés dans la corbeille.

Du jeudi 15 septembre à 15h00 au mardi 20 septembre 2022 à 8h00, il est interdit, sur la voie publique, de détenir toute boisson (alcoolisée ou non) dans un récipient en verre, en terre cuite ou tout autre matériau pouvant causer des dommages pour les personnes, les animaux et les biens.

JVE