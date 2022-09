Première nuit des Fêtes de Wallonie : 44 interventions de la police, 9 arrestations et 10 bagarres rencensées

"L'affluence était importante sur la Place Saint Aubain et dans le piétonnier, principalement Place Chanoine Descamps. L'ambiance générale était festive et le climat serein."

La zone de police Namur Capitale dresse le bilan de la première soirée des Fêtes de Wallonie. "L'affluence était importante sur la Place Saint Aubain et dans le piétonnier, principalement Place Chanoine Descamps. L'ambiance générale était festive et le climat serein.Plusieurs incidents ont eu lieu et débouchent sur des dossiers de coups, principalement liés à une consommation excessive d'alcool. 3 personnes ont été privées de liberté dans ce cadre (arrestations judiciaires).Les arrestations administratives concernent des ivresses publiques et un trouble de l'ordre public.Plusieurs rappels ont été effectués auprès de tenanciers du secteur HORECA pour non-respect des heures de fermeture et non-respect de l'obligation de servir les boissons dans des gobelets réutilisables."

En termes de chiffres, la police relève 44 interventions dans la Corbeille, 6 arrestations administratives, 3 arrestations judiciaires, 10 faits de coups et blessures et de bagarres et 2 faits de type "pick-pocket "rencensés.