Fêtes de Wallonie : 59 interventions de la police dans la corbeille, 16 faits de coups ou bagarres, 3 établissements Horeca fermés

La zone de police Namur Capitale dévoile les statistiques d'intervention des Fêtes de Wallonie depuis vendredi soir 18h jusque ce matin 6h. 27 personnes ont terminé leur soirée au poste médical avancé. 59 interventions de la police ont eu lieu dans la corbeille et elle a procédé à 4 arrestations administratives. 16 faits de coups et blessures ou bagarres ont été recensés. Un vol dans un véhicule et un fait de type pick-pocket ont été recensés.

La zone de police indique : "L'affluence étaittrès importante sur la Place Saint-Aubain,pour éviter toute compression de foule, les accès ont été fermés durant la dernière heure de concert de Mister Cover. L'Affluencétait importante dans le piétonnier et l'ambiance générale festive et le climat serein.Quelques incidents ont débouché sur l'ouverture de dossiers de coups, principalement liés à une consommation excessive d'alcool mais sans conséquence majeure.Les arrestations administratives concernent des troubles de l'ordre public.Les services de Police ont mis fin aux activités de 3 établissements Horeca pour non-respect des conditions d'exploitation ou d'heure de fermeture prévue.