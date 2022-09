Accueil Régions Namur Échasse d’or 2022 : Fred Gilon, la victoire présidentielle Le nouveau président des échasseurs a aussi fait l’unanimité sur la place Saint-Aubain. Frédéric Gilon a remporté sa deuxième échasse d’or. Assurément la plus belle. Samuel Husquin ©EDA

Sur des échasses, les émotions sont encore plus grandes. C’est assurément le cas pour Patrick Dessambre et Frédéric Gilain, le président sortant des échasseurs et son successeur. « C’est ma dernière », prévient...